Сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы по мини-футболу

ТАСС, 29 января. Сборная Украины со счетом 0:1 проиграла португальцам в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу. Соревнования проходят в Нидерландах.

Единственный гол на 37-й минуте забил Зики Те.

По итогам группового этапа команда Украины заняла второе место в группе A, набрав три очка. Первыми стали португальцы (9), третьими - нидерландцы (3), четвертыми - сербы (3). Украинцы вышли в плей-офф со второго места, они обошли команды Нидерландов и Сербии по дополнительным показателям.

В других матчах игрового дня сборная Казахстана одержала победу над итальянцами (4:1), а команда Финляндии обыграла словенцев (2:1). По итогам трех туров футболисты из Казахстана вышли в плей-офф соревнований, заняв первое место в группе B (7), вторую строчку заняли финны (4), далее расположились команды Италии и Словении (обе - 2).

Ранее сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Турнир завершится 6 февраля. Действующим чемпионом является сборная Португалии.