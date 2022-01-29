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НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" - "Сиэтл" перенесли из-за погоды

Встреча, которая должна была пройти 29 января, состоится 3 февраля

ТАСС, 29 января. Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Сиэтлом" была перенесена. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Матч должен был пройти 29 января в 22:00 мск на UBS Arena в Нью-Йорке, однако был перенесен на 3 февраля из-за чрезвычайного положения, объявленного губернатором штата Нью-Йорк Кэти Хокул в связи с погодными условиями.

"Айлендерс" занимают шестую строчку в таблице Столичного дивизиона, набрав 36 очков в 36 матчах. "Сиэтл" идет на последней, восьмой позиции в Тихоокеанском дивизионе с 32 очками за 43 игры.

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