Свитер с номером Зубова подняли под своды арены клуба НХЛ "Даллас"

Во время церемонии свитер с 56-м номером, под которым выступал Зубов, подняли под своды арены "Американ Эйрлайнс Центр". Изначально "Даллас" планировал вывести из обращения номер россиянина в сезоне-2020/21, но церемония была отложена из-за пандемии коронавируса.

Зубов стал вторым российским игроком НХЛ, чей свитер был поднят под своды арены клуба лиги. Первым стал Павел Буре, его игровой номер был выведен из обращения "Ванкувером" в 2013 году.

Зубов является воспитанником ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР в сезоне-1988/89. После чемпионата мира 1992 года он заключил контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, а в 1999 году он повторил это достижение с "Далласом".

Всего в НХЛ он провел 16 сезонов ("Даллас" - 12, "Рейнджерс" - 3, "Питтсбург" - 1), сыграв в регулярных чемпионатах 1 068 матчей и набрав 771 очко (152 шайбы + 619 передач), в плей-офф на его счету 164 игры и 117 очков (24+93). Зубов завершил карьеру в НХЛ в 2009 году и вернулся в Россию, где до 2011-го выступал за петербургский СКА, проведя в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 57 матчей и набрав 43 очка (10+33). В составе Объединенной команды СНГ Зубов выиграл золото Олимпийских игр 1992 года, за сборную России играл на Кубке мира 1996 года.

Зубов является главным тренером молодежной сборной России. Под его руководством россияне провели две встречи молодежного чемпионата мира против шведов (3:6) и швейцарцев (4:2). В конце декабря турнир был отменен после серии положительных результатов тестов на коронавирус и присуждения технических поражений.