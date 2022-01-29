Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Рейнджерс" в матче НХЛ

ТАСС, 29 января. "Миннесота" победила "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Миннесоты" заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала (33-я минута), Матс Цуккарелло (34), Фредерик Годро (42). У "Рейнджерс" отличились Барклай Гудроу (9), Крис Крайдер (18).

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился результативной передачей и набрал 50 очков (17 голов + 33 передач) в 38 матчах, отличившись в 10-й игре подряд. Его одноклубник Дмитрий Куликов и нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин очков не набрали. Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 31 бросок.

Перед началом встречи "Рейнджерс" провели церемонию вывода из обращения 30-го номера, под которым за команду с 2005 по 2020 год выступал шведский голкипер Хенрик Лундквист. В сезоне-2011/12 он стал обладателем "Везина Трофи" - приза, вручаемого лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата. Также швед является победителем Олимпийских игр 2006 года и чемпионом мира 2017 года.

В конце сентября 2020 года "Рейнджерс" выкупили контракт шведа за год до истечения срока. Он подписал соглашение с "Вашингтоном" на сезон-2020/21, но не сыграл ни одного матча - в декабре вратарь объявил о проблемах с сердцем, а в январе перенес операцию. В августе 2021 года он завершил спортивную карьеру.

"Миннесота" набрала 55 очков в 39 играх и занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Рейнджерс" с 60 очками в 45 встречах располагается на третьей строчке Столичного дивизиона. Следующий матч "Миннесота" проведет 31 января в гостях против "Нью-Йорк Айлендерс", "Рейнджерс" 30 января примут "Сиэтл".