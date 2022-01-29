"Вашингтон" всухую разгромил "Даллас" в матче НХЛ. Кузнецов сделал две голевые передачи

ТАСС, 29 января. "Вашингтон" со счетом 5:0 на выезде разгромил "Даллас" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (2-я минута), Джон Карлсон (8), Тревор ван Римсдайк (14), Коннор Макмайкл (33) и Никлас Бэкстрём (37).

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми передачами. Он набрал 43 очка (13 заброшенных шайб + 30 результативных передач) в 42 матчах нынешнего регулярного чемпионата. Защитник столичной команды Дмитрий Орлов сделал 15-й голевой пас в сезоне при пяти заброшенных шайбах в 41 встрече. Ворота "Вашингтона" защищал чешский голкипер Витек Ваничек, во второй раз в сезоне сыгравший "на ноль".

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин баллами за результативность не отметился. После второго периода в составе "Далласа" произошла замена вратаря. Место Брэйдена Холтби занял Джейк Эттингер. Холтби выступал за "Вашингтон" с 2010 по 2020 год и является обладателем Кубка Стэнли в составе столичной команды.

Перед началом матча под своды арены в "Далласе" был поднят свитер Сергея Зубова. Всего в НХЛ он провел 16 сезонов ("Даллас" - 12, "Рейнджерс" - 3, "Питтсбург" - 1), сыграв в регулярных чемпионатах 1 068 матчей и набрав 771 (152+619) очко, в плей-офф на его счету 164 игры и 117 (24+93) очков. Зубов завершил карьеру в НХЛ в 2009 году и вернулся в Россию, где до 2011-го выступал за петербургский СКА, проведя в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 57 матчей и набрав 43 (10+33) очка. В составе Объединенной команды СНГ Зубов выиграл золото Олимпийских игр 1992 года, за сборную России играл на Кубке мира 1996 года.

"Вашингтон" набрал 57 очков после 45 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Даллас" с 46 очками после 41 игры располагается на пятой строчке в Центральном дивизионе. В следующем матче "Вашингтон" 2 февраля на выезде сыграет с "Питтсбургом", а "Даллас" 31 января примет "Бостон".