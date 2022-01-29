Тренер российских биатлонистов Башкиров вышел из карантина

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 29 января. /ТАСС/. Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров вышел из карантина и принимает участие в тренировке команды на олимпийской трассе в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России по биатлону прилетела в Пекин в четверг, тест на коронавирус Башкирова дал положительный результат. В пятницу тест специалиста показал отрицательный результат.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования биатлонистов стартуют 5 февраля смешанной эстафетой.