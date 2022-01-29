Бесконтактные бургеры. Как роботы кормят журналистов в медиацентре Олимпиады в Пекине

В субботу в медиацентре игр уже заметно больше журналистов, которые прибывают в столицу Китая к началу открытия Олимпиады. Специально для прессы открыто огромное обеденное пространство, которое занимает 3 680 квадратных метров и может обслуживать 720 человек одновременно. Вместе с людьми на кухне работают роботы - 18 специальных машин, которые без участия человека способны приготовить и самостоятельно подать как традиционный китайский хот-пот (острый бульон с разными ингредиентами), так и бургеры и картофель фри к ним. Все роботы располагаются за прозрачными стеклами, так что за процессом готовки может наблюдать любой желающий, и в первые дни зрителей здесь куда больше, чем едоков.

ПЕКИН, 29 января. /Корр. ТАСС Илья Ермаков, Вероника Советова/. Организаторы Олимпиады в Пекине решили доверить роботам приготовление еды в обеденной зоне главного медиацентра Игр. В меню входят как традиционные блюда китайской кухни, так и привычные на Западе бургеры и картофель фри, передают корреспонденты ТАСС.

Технология заказа у робота-шефа и роботов-официантов выглядит так: посетитель на кассе, где пока еще стоит человек, выбирает нужные позиции из меню (каждый день предлагается шесть различных позиций, из которых две - из местной кухни) и вместе с чеком получает номер посадочного места в зале. Затем один из роботов-поваров готовит блюдо, которым может быть, например, лапша с разными видами наполнителей или суп-гуляш. Этот процесс занимает 4-6 минут. Еще 2-4 минуты уходит на транспортировку блюда к столику. Этим занимаются специальные портативные роботы, которые путешествуют по стеклянным дорожкам, подвешенным под потолком. Когда робот оказывается над нужным столиком, стеклянная панель опускается, и блюдо оказывается прямо у заказчика, которому остается только забрать его с подноса.

У роботов, готовящих бургеры и картофель фри, еду придется забирать самостоятельно. У механических шефов есть неоспоримое преимущество: они просто не могут пережарить или недожарить картошку или котлету в бургер, налить слишком много или слишком мало соуса. Бургер обойдется примерно в 360 рублей.

За коктейли тоже отвечают роботы-бармены. Их услугами можно воспользоваться в специальном баре в вечернее время, выбрав из трех видов алкогольных и одного безалкогольного коктейля. Кстати, все предлагаемые накануне алкогольные коктейли делались на основе водки.

Такие непривычные приготовление и подача пищи пользуются огромным успехом у журналистов, несмотря на высокие цены. К тому же в условиях пандемии этот способ заказать еду видится наиболее безопасным. Кроме того, обеденный час на Играх - чуть ли не единственная возможность легально побыть без маски, отсутствие которой участникам Олимпиады может стоить аккредитации и выдворения из страны.