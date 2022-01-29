Биатлонистки Казакевич и Васнецова прилетели в Пекин, но на субботнюю тренировку не успели

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 29 января. /ТАСС/. Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова прилетели на Игры в Пекине, однако к моменту начала субботней тренировки они еще не заселились в Олимпийскую деревню. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Национального центра биатлона в Чжанцзякоу.

Вместе с Казакевич и Васнецовой в Пекин прибыл старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

Все трое должны были вылететь на Олимпиаду 26 января в составе олимпийской команды по биатлону, однако при прохождении регистрации на рейс выяснилось, что у них отсутствуют необходимые для въезда в Китай документы. В Пекин они вылетели в пятницу вечером. В субботней тренировке российских биатлонисток приняли участие Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Светлана Миронова. Руководил занятием тренер команды Николай Загурский.

Олимпийские игры будут открыты 4 февраля, первые медали в биатлоне будут разыграны на следующий день - в смешанной эстафете.