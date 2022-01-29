Все российские лыжники получили зеленые QR-коды здоровья и готовы к вылету на Игры в Пекин

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Сборная России по лыжным гонкам, находящаяся на сборах в Италии, успешно прошла тестирование на коронавирус и готова в субботу во второй половине дня вылететь из Милана в Пекин. Об этом ТАСС сообщил тренер национальной команды Сергей Турышев.

Российские лыжники и тренеры планируют прибыть в столицу Китая утром 30 января.

"Команда чувствует себя хорошо, у всех на руках зеленые QR-коды здоровья, дающие право на перелет в Пекин после успешно сданных тестов на коронавирус, - сказал Турышев. - Что касается последнего тренировочного сбора в Италии, то практически каждый день светило солнце и все запланированное мы сделали".

В состав олимпийской сборной входят трехкратный серебряный призер Олимпиады 2018 года Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев. В женскую команду включены бронзовый призер Игр в Пхёнчхане Наталья Непряева, двукратный бронзовый призер Олимпиады 2018 года Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.