Значки на тему фигурного катания и шорт-трека являются одними из самых популярных в Пекине

ПЕКИН, 29 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Металлические значки с тематикой фигурного катания и шорт-трека, которые традиционно выпускаются к Олимпиаде, являются одними из самых продаваемых в главном медиацентре Игр.

До открытия Олимпиады остается менее недели, сувенирные магазины пока что не наполнены народом, а посмотреть внутри, особенно коллекционерам значков, есть на что. На летних Олимпийских играх в Токио основная часть тематических значков продавалась не в медиацентре, а в одном из городских магазинов, который найти было не так-то просто. В Пекине с учетом "пузыря", в том числе и для журналистов, недостатка в этом товаре нет.

Традиционные значки довольно быстро расходятся - на прилавках остались лишь те, что с изображением конькобежца, саночника, скелетониста и бобслеиста. Как рассказал корреспонденту ТАСС сотрудник оргкомитета Игр, наиболее популярными среди покупателей являются значки с тематикой фигурного катания и шорт-трека. Цена таких значков - 500 рублей.