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Олимпиада-2022 в Пекине

Значки на тему фигурного катания и шорт-трека являются одними из самых популярных в Пекине

Также в продаже имеются специальные монеты
© Рустам Шарафутдинов/ТАСС

ПЕКИН, 29 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Металлические значки с тематикой фигурного катания и шорт-трека, которые традиционно выпускаются к Олимпиаде, являются одними из самых продаваемых в главном медиацентре Игр.

До открытия Олимпиады остается менее недели, сувенирные магазины пока что не наполнены народом, а посмотреть внутри, особенно коллекционерам значков, есть на что. На летних Олимпийских играх в Токио основная часть тематических значков продавалась не в медиацентре, а в одном из городских магазинов, который найти было не так-то просто. В Пекине с учетом "пузыря", в том числе и для журналистов, недостатка в этом товаре нет.

Традиционные значки довольно быстро расходятся - на прилавках остались лишь те, что с изображением конькобежца, саночника, скелетониста и бобслеиста. Как рассказал корреспонденту ТАСС сотрудник оргкомитета Игр, наиболее популярными среди покупателей являются значки с тематикой фигурного катания и шорт-трека. Цена таких значков - 500 рублей.

© Рустам Шарафутдинов/ТАСС

Особую ценность представляют собой и наборы значков, которых не было в Токио. В Пекине как минимум три таких набора имеются в продаже. Есть отдельные значки с предыдущих зимних Олимпийских игр, значки в виде пиктограмм с пекинской Олимпиады.

Также продаются и специальные монеты. Особую ценность несет в себе набор монет, на которых изображены арены, где уже с 2 февраля начнутся олимпийские соревнования.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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