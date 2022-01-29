Российским биатлонистам предоставили дополнительные обогреватели в Олимпийской деревне

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 29 января. /ТАСС/. Биатлонистам сборной России предоставили дополнительные обогреватели в Олимпийской деревне. Об этом журналистам рассказал тренер национальной команды Сергей Башкиров.

Олимпийский чемпион и призер Игр 2018 года швед Себастьян Самуэльссон в субботу пожаловался на холод в своем номере в горной Олимпийской деревне в Чжанцзякоу. Ночью температура в этом регионе опускается до минус 20 градусов.

"Согласен, в некоторых номерах действительно свежо, - сказал Башкиров. - Организаторы вчера выдали обогреватели. Насколько это помогло, пока сказать не могу, но от ребят нареканий не слышал".

"Номера обычные, ничего сверхъестественного, на что стоило бы обратить внимание", - отметил он.

Меню для участников зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине включает в себя 678 блюд из 12 регионов мира. "Надо делать скидку на то, что соревнования проходят в Азии и питание имеет свой оттенок, - заметил тренер. - Но в целом питание стандартное. Я привык к определенным блюдам, поэтому старюсь поддерживать свой рацион. Борща не видел, но вареная картошка присутствует".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.