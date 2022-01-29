Биатлонный тренер Башкиров рассказал о пребывании на карантине на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 29 января. /ТАСС/. Тренер биатлонной сборной России Сергей Башкиров за время непродолжительного карантина на Олимпиаде в Пекине сумел выспаться после дороги и смены часовых поясов. Об этом он рассказал журналистам во время тренировки команды в Национальном центре биатлона в Чжанцзякоу.

Башкиров был помещен на карантин 27 января, вскоре после прилета в Пекин. Его он покинул в субботу после двух отрицательных тестов на коронавирус.

"О положительном тесте узнал, когда мы выгружали вещи из автобуса после приезда в Олимпийскую деревню, - сказал Башкиров. - Информации от организаторов было крайне мало, мне только сообщили о положительном тесте и изолировали. После у меня взяли еще два теста, когда пришли отрицательные результаты, сказали, что я свободен".

"Никаких особых документов не предоставили, просто сказали, что можно выходить", - отметил он.

Тренер рассказал, что спокойно воспринял новость о положительном тесте на коронавирус. "Такой ситуации исключать было нельзя, поэтому воспринял это как рабочий момент. Было ли тяжело в изоляции? Я отсыпался", - заметил специалист.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.