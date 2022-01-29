Хованцев: биатлонист Пащенко справился со стрельбой в пасьюте на чемпионате Европы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Петр Пащенко сумел справиться со стрельбой в сложных погодных условиях по ходу гонки преследования на чемпионате Европы в германской Арбере. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Пащенко занял второе место в гонке преследования на 12,5 км. Победителем стал норвежец Сверре Аспенес с результатом 34 минуты 2,1 секунды и с тремя промахами на четырех огневых рубежах. Отставание Пащенко составило 38,1 секунды (5 промахов). Третьим стал немец Лукас Фрацшер (+53,0; 6). Никита Поршнев занял седьмое место (+1.35,6; 5).

"Редко, когда побеждают слабые биатлонисты. Это лотерея для определенной группы спортсменов. Пащенко был четвертым в спринте, думаю, у него все сложилось, он справился со стрельбой, в первую очередь. В таких условиях было сложно стрелять, были порывы", - сказал Хованцев.

"Пащенко и ходом был достаточно хорош, это заслуженная медаль. К сожалению, у Поршнева больше штрафа, чем нужно было для попадания на пьедестал. Но опять же результат хороший, наша мужская команда пока что без медалей не остается", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы завершится 30 января.