В Нижнем Новгороде выдали разрешение на строительство хоккейной арены на Стрелке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 января. /ТАСС/. Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство новой хоккейной арены на Стрелке. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги "Торпедо".

Общая площадь застройки, в которою войдут здание ледовой арены и ее стилобатная часть, составит 52,8 тыс. кв. метров. Разрешение на строительство выдано на срок до 13 сентября 2023 года.

В ноябре 2021 года председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко сообщил, что российские власти заложили 5 млрд рублей в федеральный бюджет на возведение новой ледовой арены в городе. Строительство планируют завершить в 2024 году.

Нижегородское "Торпедо" проводит домашние матчи во дворце спорта "Нагорный", который вмещает около 5,5 тыс. зрителей.