Хованцев: биатлонист Бабиков заслуживает вызова на постолимпийские этапы Кубка мира

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Бабиков заслуживает вызова на этапы Кубка мира, которые пройдут после Олимпийских игр. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Бабиков включен в состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине в качестве запасного. В текущем сезоне он выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце и стал вторым в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в германском Арбере. Никита Поршнев завоевал серебро в спринте, а Петр Пащенко занял второе место в пасьюте на европейском первенстве.

"Из состава, который выступает там (на чемпионате Европы - прим. ТАСС), явно Бабиков заслуживает вызова на этапы Кубка мира после Олимпиады. Решать, будут ли выступать на послеолимпийских этапах Кубка мира Пащенко или Поршнев, которые сейчас стали медалистами, - прерогатива тренеров, - сказал Хованцев. - Возможно, кто-то из юниоров себя проявит, я уже озвучивал фамилии, у нас есть юниоры, показывающие хорошие скорости, это [Александр] Корнев. Если на юниорском чемпионате мира он покажет хороший результат, можно будет попробовать его".

Чемпионат Европы завершится 30 января. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Следующий этап Кубка мира состоится в финском Контиолахти с 3 по 6 марта.