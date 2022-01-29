Баскетболист ЦСКА Милутинов признан самым ценным игроком 23-го тура Евролиги

ТАСС, 29 января. Сербский баскетболист Никола Милутинов, выступающий за московский ЦСКА, признан самым ценным игроком 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В гостевом матче против казанского УНИКСА (86:75) в пятницу сербский центровой набрал 17 очков и сделал 7 подборов. Милутинов получил награду впервые в этом сезоне.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата, одержав 13 побед в 21 матче. В следующей встрече армейцы дома встретятся с турецким клубом "Анадолу Эфес" 2 февраля.