Драчев назвал закрытым клубом женскую сборную России по биатлону

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российская женская команда по биатлону превратилась в закрытый клуб. Такое мнение ТАСС после женской гонки преследования на чемпионате Европы в германском Арбере высказал бывший президент Союза биатлонистов России, обладатель Кубка мира Владимир Драчев.

Молдавская биатлонистка Алина Стремоус в субботу выиграла гонку преследования на европейском первенстве. Она начинала карьеру в России, но с 2020 года выступает за молдавскую команду, победа на чемпионате Европы является лучшим достижением в карьере биатлонистки. Второе место заняла немка Янина Хеттих, третье - норвежка Дженни Энодд. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая пятое место.

"Рад за нее (Стремоус - прим. ТАСС), девушка в российской команде никогда бы не вышла на международный уровень и не смогла бы выступать, пробиться через эти тернии к звездам. К сожалению, таким закрытым клубом стала сборная команда страны. У нас много таких спортсменок и в белорусскую команду уходило, и в словацкую", - сказал Драчев.

"Наши девушки не справились со стрельбой, ветер был как лотерея. Тут нужно огромное умение, очень сложно стрелять в такой ветер. У нас все практически стараются делать идеальные условия, в тире стреляют. Когда такая погода, необходимо мастерство, будешь стоять долго - плохо, будешь быстро стрелять - тоже плохо, без умения работать в такой ветровой обстановке не обойтись", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы по биатлону завершится 30 января.