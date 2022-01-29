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Биатлон

Драчев назвал закрытым клубом женскую сборную России по биатлону

В субботу на чемпионате Европы победительницей гонки преследования стала представляющая Молдавию Алина Стремоус, начинавшая карьеру в России
Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российская женская команда по биатлону превратилась в закрытый клуб. Такое мнение ТАСС после женской гонки преследования на чемпионате Европы в германском Арбере высказал бывший президент Союза биатлонистов России, обладатель Кубка мира Владимир Драчев.

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Молдавская биатлонистка Алина Стремоус в субботу выиграла гонку преследования на европейском первенстве. Она начинала карьеру в России, но с 2020 года выступает за молдавскую команду, победа на чемпионате Европы является лучшим достижением в карьере биатлонистки. Второе место заняла немка Янина Хеттих, третье - норвежка Дженни Энодд. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая пятое место.

"Рад за нее (Стремоус - прим. ТАСС), девушка в российской команде никогда бы не вышла на международный уровень и не смогла бы выступать, пробиться через эти тернии к звездам. К сожалению, таким закрытым клубом стала сборная команда страны. У нас много таких спортсменок и в белорусскую команду уходило, и в словацкую", - сказал Драчев.

"Наши девушки не справились со стрельбой, ветер был как лотерея. Тут нужно огромное умение, очень сложно стрелять в такой ветер. У нас все практически стараются делать идеальные условия, в тире стреляют. Когда такая погода, необходимо мастерство, будешь стоять долго - плохо, будешь быстро стрелять - тоже плохо, без умения работать в такой ветровой обстановке не обойтись", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы по биатлону завершится 30 января.

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БиатлонДрачев, Владимир Петрович
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