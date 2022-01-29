Гендиректор "Уфы" раскрыл детали контракта футболиста Агаларова с клубом

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Контракт лучшего бомбардира Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) Гамида Агаларова с футбольным клубом "Уфа", подписанный в январе 2020 года, рассчитан на пять лет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Агаларов выступает за "Уфу" с января 2020 года, его предыдущей командой был махачкалинский "Анжи". В момент подписания соглашения с клубом из столицы Башкортостана срок контракта не раскрывался, на официальном сайте уфимцев было сказано, что игрок подписал долгосрочный контракт. При этом профильный портал Transfermarkt утверждал, что соглашение 21-летнего нападающего с "Уфой" рассчитано до конца 2022 года.

"Контракт у Агаларова не заканчивается, он рассчитан еще на три года. Там [на портале] неправильная информация указана", - сказал Газизов. Вместе с тем, собеседник агентства не стал комментировать возможность перехода нападающего в зимнее трансферное окно. Ранее председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов заявлял ТАСС о том, что у клуба есть предложения по Агаларову как от российских, так и от зарубежных команд, отметив, что продажа нападающего зимой маловероятна.

По итогам первой части сезона-2021/22 Агаларов с 13 мячами в 18 матчах занимает первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Отрыв от расположившегося на второй строчке форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы составляет три гола (10 мячей в 17 играх).

"Уфа" после 18 туров с 16 очками находится на 15-м месте турнирной таблицы РПЛ - в зоне вылета в первый дивизион первенства Олимп - Футбольной национальной лиги. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в РПЛ на следующий сезон, составляет три очка. В первом после зимней паузы, 19-м туре чемпионата России уфимцы 27 февраля на выезде сыграют с грозненским "Ахматом".