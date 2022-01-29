Алиев: первый тайм матча с поляками складывался тяжело для сборной России по мини-футболу

В субботу россияне обыграли поляков со счетом 5:1. В первом тайме сборная России за шестой фол получила 10-метровый, который реализовал Себастьян Лещак.

"Легких побед на чемпионате Европе не бывает, но, так как матч не решал для нашей сборной выход или невыход из группы, конечно, это раскрепостило игроков, - сказал Алиев. - Но поляки знали, как играют словаки с хорватами (словаки выиграли со счетом 5:3 и вышли в плей-офф - прим. ТАСС), тем самым имели шансы до конца бороться за выход в плей-офф. Поэтому первый тайм складывался довольно сложно, мы получили невынужденные фолы, нам забили 10-метровый, из-за чего ситуация накалилась. Но был в раздевалке в перерыве, имел возможность слышать, что говорил Сергей Скорович (старший тренер сборной России - прим. ТАСС) нашей команде".

"Как ни странно, наших надо было не успокаивать, а подвести к тому, чтобы усилить игру во второй тайме, чтобы сборная России доказала свою состоятельность забитыми мячами. Я считаю, что получили две невынужденные желтые карточки, но они были, нам забили 10-метровый, но это футбол, идеального не бывает. Я считаю, что больше хладнокровия должно быть у нашей команды в таких матчах, не нужно доводить до шестого фола, об этом будем говорить в раздевалке. Но, наверное, все, что ни делается, к лучшему, сборная России - такая команда: пока не клюнет, не успокоимся, в данной истории, считаю, что все пошло на пользу, даже пропущенный мяч поставил все точки над "и", - добавил Алиев.

Сборная России одержала три победы на групповом этапе над командами Словакии, Хорватии и Польши и заняла первое место в группе С.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля.