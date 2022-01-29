Давыдов: сборная России по мини-футболу уверенно прошла групповой этап чемпионата Европы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российская команда по мини-футболу уверенно и хорошо провела матчи с соперниками по группе на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал игрок сборной России Даниил Давыдов.

В субботу россияне обыграли поляков со счетом 5:1. Давыдов забил гол в этом матче. В первом тайме сборная России за шестой фол получила 10-метровый, который реализовал Себастьян Лещак.

"Не сказать, что 10-метровый в наши ворота сбил нас, сами просто в начале игры не забили, потом, может быть, какая-то нервозность была, хотя для них матч ничего не решал, они летели и бежали вперед, - сказал Давыдов. - А мы хотели показать хорошую игру и результат, может, из-за этого скомканное начало было, потом забили и контролировали матч. Я бы не сказал, что сегодня была легкая победа, поляки бились и старались, единоборства пытались не проигрывать".

Сборная России одержала три победы в трех матчах и заняла первое место в группе С с командами Словакии, Хорватии и Польши. "Если говорить по группе, то я считаю, что сыграли уверенно и хорошо со всеми командами, - отметил Давыдов. - Сейчас начинается самое тяжелое и самое интересное - плей-офф. Если честно, из соперников в группе отметил бы с отрицательной стороны хорватов, я от них ожидал большего. С ними игры тяжело давались до этого, что на чемпионате Европы 2016 года, что в отборочных матчах, все было близко, в один мяч, а здесь, может быть, они настраивались на другие команды, получилось не так тяжело".

В четвертьфинале российская команда сыграет со сборной, занявшей второе место в группе D. Позднее в субботу сборная Грузии сыграет против испанцев, азербайджанцы встретятся с командой Боснии и Герцеговины. Первое место в группе D занимают грузины (6 очков), далее идут испанцы (4), азербайджанцы (1) и боснийцы. (0).

"Предпочтения по четвертьфиналу? Если честно, без разницы, сборная Грузии тоже не подарок. Стоит задача занять первое место, значит, все оставшиеся матчи нужно выиграть", - добавил Давыдов.