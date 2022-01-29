Определились возможные соперники российских гандболистов в матче отбора на чемпионат мира

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сборная России по гандболу в решающем раунде квалификации к чемпионату мира 2023 года сыграет с победителем пары Бельгия - Словакия. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Первая встреча сборной России пройдет дома. Победитель матча отправится на турнир.

Помимо хозяев мирового первенства, команд Польши и Швеции, в финальную стадию попали действующие чемпионы мира датчане, полуфиналисты чемпионата Европы 2022 года команды Франции и Испании и норвежцы, занявшие пятое место. Еще девять участников чемпионата мира определятся в ходе двух этапов квалификации.

Сборная России является победителем Олимпийских игр 2000 года, двукратным чемпионом мира (1993, 1997). На чемпионате Европы 1996 года российские гандболисты также выиграли золотые медали.

Чемпионат мира пройдет в Польше и Швеции с 12 по 29 января 2023 года.