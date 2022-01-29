Чемпион мира по шахматам Карлсен выиграл супертурнир в Вейк-ан-Зее

В матче предпоследнего, 12-го тура Карлсен черными фигурами обыграл американца Фабиано Каруану и набрал 8,5 очка в 12 партиях. В последнем туре норвежец автоматически получит очко, так как его соперник, российский гроссмейстер Даниил Дубов, снялся с соревнований из-за коронавируса, Карлсен досрочно стал победителем турнира.

ТАСС, 29 января. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу на супертурнире в нидерландском Вейк-ан-Зее.

В других партиях дня россиянин Сергей Карякин черными фигурами уступил американцу Сэму Шенклэнду, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров выиграл у представителя Индии Видита Гуджрати, а Дубову было засчитано техническое поражение в партии с индийским шахматистом Рамешбабой Прагнанандхой. Партии нидерландца Йордена ван Фореста с поляком Яном-Криштофом Дудой, Андрея Есипенко с Рихардом Раппортом, а также нидерландца Аниша Гири со шведом Нильсом Гранделиусом завершились вничью.

После 12 туров лидером является Карлсен, набравший 8,5 очка, далее идут Мамедьяров, Раппорт (оба - 7,5), Гири (7), Есипенко (6,5), Карякин, ван Форест, Каруана, Видит (все - 6), Дуда, Шенклэнд (оба - 5,5), Прагнанандха (4,5), Гранделиус (4) и Дубов (3,5). Турнир завершится 30 января.

Карлсену 31 год, он занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Норвежец является действующим чемпионом мира, он удерживает это звание с 2013 года, тогда он обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда. В 2014 году в матче с Анандом он защитил титул, в 2016 году Карлсен обыграл в матче за мировую шахматную корону Карякина, в 2018-м - Каруану, в 2021-м - россиянина Яна Непомнящего.

Участие в турнире в Вейк-ан-Зее принимают 14 шахматистов, которые играют в один круг. Турнир проводится с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. Карякин выигрывал турнир в 2009 году.