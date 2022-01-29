СМИ: "Фиорентина" ведет переговоры с Кокориным о расторжении контракта

ТАСС, 29 января. Руководство итальянского футбольного клуба "Фиорентина" ведет переговоры с российским нападающим Александром Кокориным о расторжении контракта с выплатой компенсации. Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе прошлого года из московского "Спартака". За все время в итальянском клубе он провел 10 матчей, не отметившись результативными действиями и пропустив большую часть игр из-за травм. Российский нападающий в январе стал лауреатом премии "Футбольная урна", номинации в которой разыгрываются среди худших игроков чемпионата Италии. Кокорин набрал 53,21% голосов в номинации "Посмешище года".

"Фиорентина" после 22 матчей набрала 36 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.