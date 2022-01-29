{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

СМИ: "Фиорентина" ведет переговоры с Кокориным о расторжении контракта

Российский форвард выступает за итальянскую команду с января прошлого года
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин EPA-EFE/CLAUDIO GIOVANNINI
Описание
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин
© EPA-EFE/CLAUDIO GIOVANNINI

ТАСС, 29 января. Руководство итальянского футбольного клуба "Фиорентина" ведет переговоры с российским нападающим Александром Кокориным о расторжении контракта с выплатой компенсации. Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе прошлого года из московского "Спартака". За все время в итальянском клубе он провел 10 матчей, не отметившись результативными действиями и пропустив большую часть игр из-за травм. Российский нападающий в январе стал лауреатом премии "Футбольная урна", номинации в которой разыгрываются среди худших игроков чемпионата Италии. Кокорин набрал 53,21% голосов в номинации "Посмешище года".

"Фиорентина" после 22 матчей набрала 36 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Теги
Футбол в Италии
Олимпиада-2022 в Пекине
Плющев: выбор Шипачева капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаду не удивил
Форвард "Динамо" в составе национальной команды выиграл хоккейный турнир на Олимпийских играх 2018 года
Читать полностью