Российские лыжники прилетели в Пекин для участия в Олимпиаде

ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Сборная России по лыжным гонкам прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх. Спортсмены приземлились в аэропорту Шоуду в 09:26 по местному времени (04:26 мск).

В состав олимпийской сборной входят трехкратный серебряный призер Олимпиады 2018 года Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев. В женскую команду включены бронзовый призер Игр в Пхёнчхане Наталья Непряева, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

27 января в Пекин прилетели российские команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку. На следующий день в столицу Китая прибыли российские саночники.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.