"Тампа" уступила "Вегасу" по буллитам в матче НХЛ. Василевский отразил 25 бросков

ТАСС, 30 января. "Тампа" проиграла "Вегасу" в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2. Шайбы в составе победителей забросили Бретт Хауден (6-я минута) и Уильям Каррье (35), решающий буллит реализовал Марк Стоун. У хозяев отличились Росс Колтон (54) и Кори Перри (58).

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 25 бросков. Его партнер по команде защитник Михаил Сергачев и нападающий "Вегаса" Евгений Дадонов не отметились результативными действиями. Дадонов не реализовал свою попытку в серии буллитов. Нападающий "Тампы" Никита Кучеров ранее попал в ковид-протокол лиги и пропустил игру.

"Тампа" после 45 матчей набрала 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Вегас" возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, набрав 55 очков в 45 матчах. В следующем матче "Тампа" 2 февраля примет "Сан-Хосе", "Вегас" в этот же день сыграет дома с "Баффало".

В другом матче дня "Детройт" дома уступил "Торонто" со счетом 4:7. Российский нападающий хозяев Владислав Наместников отметился голом и результативной передачей, он набрал 22 (12 шайб + 10 передач) очка в 45 матчах сезона. "Детройт" вел со счетом 4:2 после второго периода, однако пропустил пять шайб в третьей 20-минутке.

В еще одном матче "Эдмонтон" разгромил в гостях "Монреаль" со счетом 7:2.