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ММА

Российский боец Молдавский проиграл в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе

Россиянин уступил американцу Райану Бейдеру судейским решением
Валентин Молдавский AP Photo/Gregory Payan
Описание
Валентин Молдавский
© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 30 января. Российский боец смешанного стиля (ММА) Валентин Молдавский проиграл американцу Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона организации Bellator в тяжелом весе. Бой прошел в Финиксе (штат Аризона, США).

Поединок завершился поражением россиянина единогласным решением судей. Молдавский являлся временным чемпионом Bellator в тяжелом весе, Бейдер владел полноценным титулом.

Бейдер завоевал титул в тяжелом весе в январе 2019 года, нокаутировав россиянина Федора Емельяненко. В 2017-2020 годах американец также являлся чемпионом Bellator в полутяжелом весе, пока не потерпел поражение от россиянина Вадима Немкова.

Молдавский стал временным чемпионом Bellator в тяжелом весе в июне 2021 года, победив американца Тимоти Джонсона. Молдавский является членом команды Емельяненко.

На счету 29-летнего Молдавского теперь 11 побед и два поражения. 38-летний Бейдер одержал 29 побед и потерпел восемь поражений.

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