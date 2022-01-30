Участники зимней Олимпиады в Пекине получат подарки на китайский Новый год

ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Спортсмены и тренеры, которые прибыли в Пекин на Олимпийские игры, получат подарки на китайский Новый год. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете Игр.

Новый год по китайскому календарю наступит 1 февраля. Олимпийские игры стартуют 4 февраля.

"У нас есть информация о подарках для спортсменов и тренеров, но активности в главном медиацентре в рамках этого праздника будут и для журналистов", - сказали в пресс-службе.

В 2018 году во время Олимпиады в Пхёнчхане организаторы на китайский Новый год также делали подарки, в том числе и журналистам. Тогда представители СМИ получили перчатки с логотипом Игр.