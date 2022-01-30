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Олимпиада-2022 в Пекине

Биатлонисты Латыпов, Халили и Серохвостов пропустили воскресную тренировку на Олимпиаде

В занятии приняли участие Александр Логинов и Максим Цветков

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 30 января. /ТАСС/. Российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Карим Халили и Даниил Серохвостов из группы специалиста Юрия Каминского пропустили воскресную тренировку на Олимпийских играх в Пекине, спортсменам предоставили отдых. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

При этом Александр Логинов и Максим Цветков, которые тренируются под руководством Сергея Башкирова, в занятии участвовали. Логинов вышел на трассу за полчаса до официального начала тренировки.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Первые медали в биатлоне будут разыграны 5 февраля в смешанной эстафете.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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