Биатлонисты Латыпов, Халили и Серохвостов пропустили воскресную тренировку на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 30 января. /ТАСС/. Российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Карим Халили и Даниил Серохвостов из группы специалиста Юрия Каминского пропустили воскресную тренировку на Олимпийских играх в Пекине, спортсменам предоставили отдых. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

При этом Александр Логинов и Максим Цветков, которые тренируются под руководством Сергея Башкирова, в занятии участвовали. Логинов вышел на трассу за полчаса до официального начала тренировки.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Первые медали в биатлоне будут разыграны 5 февраля в смешанной эстафете.