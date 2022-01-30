Хоккеист сборной Китая Осипов рассказал о режиме в условиях "пузыря" на Олимпийских играх

ПЕКИН, 30 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной Китая по хоккею Денис Осипов рассчитывает получить удовольствие от участия в Олимпиаде, несмотря на непростые условия пребывания в "пузыре". Об этом он рассказал ТАСС.

Обладатель Кубка Гагарина 2016 года в составе "Металлурга" Осипов выступает за китайский клуб "Куньлунь Ред Стар". В прошлом году хоккеист получил китайское гражданство.

"Тяжеловато, конечно, находиться в "пузыре". По расписанию мы просыпаемся, идем на завтрак, потом на тренировку, возвращаемся, обедаем, возвращаемся в номер, ждешь ужина, потом опять в номер. И так по кругу каждый день, - сказал 34-летний Осипов. - От Олимпиады хочется получить удовольствие, новые ощущения, ну и интересно проверить себя на таком международном уровне".

На предварительном этапе олимпийского турнира сборная Китая в группе А сыграет с командами США, Канады и Германии.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.