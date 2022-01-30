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Олимпиада-2022 в Пекине

Пресс-конференции в медиацентре Игр переводятся на восемь языков, включая русский

Главный зал центра рассчитан на 399 человек
© Альберт Стародубцев/ТАСС

ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Русский язык является одним из восьми языков, на который переводят речь всех участников пресс-конференций, проходящих в основном зале главного медиацентра Олимпиады в Пекине. Об этом ТАСС сообщил сотрудник медиацентра.

"Главный зал рассчитан на 399 посадочных мест, - рассказал собеседник агентства. - Журналисты могут воспользоваться в случае необходимости синхронным переводом на один из восьми языков. Это китайский, английский, немецкий, французский, корейский, японский, итальянский и русский. Количество посадочных мест может корректироваться из-за соблюдения социальной дистанции".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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