Ковалев рад находиться на Олимпийских играх, несмотря на ограничения из-за коронавируса

ПЕКИН, 30 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер сборной Китая по хоккею Алексей Ковалев рад присутствовать на Олимпийских играх, несмотря на большое количество ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом он рассказал ТАСС.

"Хочется, конечно, больше получить удовольствие от Олимпиады - выйти куда-то в город, посмотреть олимпийскую атмосферу. На данный момент такой возможности нет, но находиться на Олимпиаде, первой для меня в качестве тренера, это большая честь, - сказал Ковалев. - Приехали бы игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - было бы намного интереснее. Но мы имеем то, что имеем".

Из-за коронавируса участники Олимпиады проживают в условиях "пузыря". "К такому режиму тяжело привыкнуть. Всегда нужно чего-то опасаться и предостерегаться, лишний раз куда-то не ходить. Все равно еще много времени до начала первой нашей игры, поэтому нужно быть осторожным. Пытаемся придерживаться мер предосторожности: много особо не гулять", - отметил Ковалев.

"Все прекрасно понимают, что нам нельзя терять игроков, потому что некем будет заменить. Поэтому мы и пытаемся быть осторожными. Я бы с удовольствием сходил на церемонию открытия. Три раза был на Олимпиадах, и никогда не было возможности попасть на нее", - добавил он.

На предварительном этапе олимпийского турнира сборная Китая в группе А сыграет с командами США, Канады и Германии.