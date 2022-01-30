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Олимпиада-2022 в Пекине

Биатлонистки Казакевич и Васнецова проводят первую тренировку на Олимпиаде в Пекине

Первые медали в биатлоне на Олимпийских играх будут разыграны 5 февраля
Ирина Казакевич Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ирина Казакевич
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 30 января. /ТАСС/. Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова проводят первую тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Национального центра биатлона в Чжанцзякоу.

Казакевич, Васнецова и старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов прибыли на Игры позже остальной олимпийской команды по биатлону. Они должны были вылететь в Пекин 26 января, однако при прохождении регистрации на рейс выяснилось, что у них отсутствуют необходимые для въезда в Китай документы. В олимпийскую столицу они прибыли в субботу утром.

Олимпийские игры будут открыты 4 февраля, первые медали в биатлоне будут разыграны на следующий день в смешанной эстафете.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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