Биатлонистки Казакевич и Васнецова проводят первую тренировку на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 30 января. /ТАСС/. Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова проводят первую тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Национального центра биатлона в Чжанцзякоу.

Казакевич, Васнецова и старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов прибыли на Игры позже остальной олимпийской команды по биатлону. Они должны были вылететь в Пекин 26 января, однако при прохождении регистрации на рейс выяснилось, что у них отсутствуют необходимые для въезда в Китай документы. В олимпийскую столицу они прибыли в субботу утром.

Олимпийские игры будут открыты 4 февраля, первые медали в биатлоне будут разыграны на следующий день в смешанной эстафете.