"Уфа" примет решение о будущем арендованного у "Спартака" футболиста Урунова в мае

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Уфа" примет решение о будущем взятого в аренду у московского "Спартака" полузащитника Остона Урунова в конце сезона-2021/22. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.

Урунов перешел из "Спартака" в "Уфу" на правах аренды в августе 2021 года. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2021/22. Как заявил ТАСС после оформления сделки Газизов, у уфимцев есть право выкупа без обязательств перед красно-белыми, а также опция обязательного выкупа при определенных условиях по количеству игр за башкирскую команду. По словам гендиректора "Уфы", клуб сможет выкупить права на игрока у "Спартака" за €1 млн.

"Решение по Урунову будет приниматься в конце сезона. Его выступление в первой части сезона комментировать не буду. Давайте закончим сезон, там будет ясно", - сказал Газизов.

Ранее Урунов выступал за "Уфу" во второй половине сезона-2019/20, после перехода из ташкентского "Локомотива". Перед началом сезона-2020/21 полузащитник перешел в "Спартак". Футболист провел за московскую команду девять игр и забил один мяч в разных турнирах, а зимой 2021 года был арендован "Уфой" до конца сезона (одна голевая передача в 10 играх). В первой части сезона-2021/22 21-летний футболист принял участие в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями и получил две желтые карточки.

"Уфа" после 18 туров находится на 15-м месте - в зоне вылета в первый дивизион первенства Олимп - Футбольной национальной лиги, набрав 16 очков. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в Тинькофф - Российской премьер-лиге на следующий сезон, составляет три очка. В первом после зимней паузы, 19-м туре чемпионата России уфимцы 27 февраля на выезде сыграют с грозненским "Ахматом".