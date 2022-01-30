Тренер Далалояна заявил, что гимнаст ничего не говорил ему о завершении карьеры

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян не обсуждал со своим тренером Александром Калининым возможное завершение карьеры. Об этом специалист рассказал ТАСС.

Гимнаст Далалоян заявил, что хотел бы больше времени уделять семье

В воскресенье Далалоян опубликовал сообщение в своем аккаунте в "Инстаграме", в котором заявил о желании проводить больше времени с семьей.

"Чепуха какая-то. Мы в последнее время на эту тему вообще не говорили, скорее, наоборот, - сказал Калинин. - Артур с разрешения тренеров сборной раньше времени уехал со сбора и не более того. Я с ним часа полтора назад разговаривал, ничего не говорили про завершение [карьеры]. Завтра на тренировке мы с ним увидимся".

Далалоян в прошлом году выиграл золото Олимпиады в Токио в командных соревнованиях.