Тренер Далалояна заявил, что гимнаст ничего не говорил ему о завершении карьеры

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян не обсуждал со своим тренером Александром Калининым возможное завершение карьеры. Об этом специалист рассказал ТАСС.
В воскресенье Далалоян опубликовал сообщение в своем аккаунте в "Инстаграме", в котором заявил о желании проводить больше времени с семьей.
"Чепуха какая-то. Мы в последнее время на эту тему вообще не говорили, скорее, наоборот, - сказал Калинин. - Артур с разрешения тренеров сборной раньше времени уехал со сбора и не более того. Я с ним часа полтора назад разговаривал, ничего не говорили про завершение [карьеры]. Завтра на тренировке мы с ним увидимся".
Далалоян в прошлом году выиграл золото Олимпиады в Токио в командных соревнованиях.