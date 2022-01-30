В сборной России заявили, что гимнаст Далалоян отпросился со сборов, чтобы увидеть семью

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян не завершил карьеру, а отпросился со сборов для того, чтобы увидеться с семьей. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Валерий Алфосов.

В воскресенье Далалоян опубликовал сообщение в своем аккаунте в Instagram, в котором заявил о желании проводить больше времени с семьей.

"С чего вы взяли, что Артур завершает карьеру? Просто нас из-за усиления ковида опять очень плотно закрыли на базе, и Артур, в семье которого трое маленьких дней, отпросился, чтобы увидеться с ними, - сказал Алфосов. - Я разрешил ему, потому что еще есть время на подготовку к главным стартам. Вот и все".

Далалояну 25 лет, на Олимпийских играх в Токио он выиграл золотую медаль в командных соревнованиях. Также гимнаст является трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.