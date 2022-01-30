Сборная России по борьбе выиграла общекомандный зачет Гран-при "Иван Ярыгин"

КРАСНОЯРСК, 30 января. /ТАСС/. Сборная России победила в общекомандном зачете на 33-м международном турнире по борьбе Гран-при "Иван Ярыгин" в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве спорта.

По итогам четырех соревновательных дней спортсмены сборной России завоевали 13 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовые награды. На втором месте расположилась сборная США (3-3-1), на третьем - команда Монголии (2-2-10).

Также медали завоевали борцы из Азербайджана, Казахстана, Белоруссии и Албании. Всего в турнире участвовали около 300 спортсменов из 11 стран. Гран-при "Иван Ярыгин" проходил в Красноярске с 27 по 30 января.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при, с 2020 года перестал носить статус рейтингового.