Хованцев назвал печальным выступление россиян в смешанной эстафете на чемпионате Европы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Итог смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в германском Арбере получился печальным для российской команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

В воскресенье российские биатлонисты Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко заняли пятое место в смешанной эстафете, зайдя на пять штрафных кругов и затратив 21 дополнительный патрон.

"С такой стрельбой у нас шансов не было. 21 запасной патрон - это что? Это нечто, конечно, - сказал Хованцев. - Куклина хороший стрелок - и на круги зашла. Таким опытным спортсменам необходимо уметь работать с ветром, поправки делать, владеть ситуацией".

"Обидно, конечно. Василий [Томшин] не так плохо смотрелся ходом, но зачем этот круг на лежке? А дальше пошло все хуже и хуже. Печальная эстафета, до начала трансляции думал, что наши однозначно должны выиграть, у нас достаточно ровная команда", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы в Арбере завершится 30 января одиночной смешанной эстафетой.