Драчев: от результатов российских биатлонистов на чемпионате Европы хочется плакать

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские биатлонисты показали плохой ход и стрельбу в смешанной эстафете на чемпионате Европы в германском Арбере. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.

В воскресенье российские биатлонисты Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко заняли пятое место в смешанной эстафете, зайдя на пять штрафных кругов и затратив 21 дополнительный патрон.

"Печальная история. Хотелось плакать и в то же время смеяться, - сказал Драчев. - У нас на чемпионатах Европы ничего не получается, в который раз подряд. Там тренеры переигрывают, ставят своих, кого хотят".

"К сожалению, биатлон такой, много было штрафных кругов, конечно, не только у нас, но в нашей команде это было сильно выражено, начиная с первого этапа. У нас непонятно кого поставили, не бегут и не стреляют, и на штрафные круги заходят, и вообще, какие-то неуверенные в себе люди. Что случилось с командой - непонятно. Такое ощущение, что они сильно разобраны к концу чемпионата Европы", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы в Арбере завершится 30 января одиночной смешанной эстафетой.