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Олимпиада-2022 в Пекине

В Федерации фигурного катания России рассказали о подготовке команды к перелету в Пекин

Заключительное тестирование на коронавирус перед вылетом в Пекин российские фигуристы пройдут 31 января
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Все основные документы для перелета сборной России по фигурному катанию в Пекин для участия в Олимпийских играх уже готовы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Процесс получения всех необходимых документов длительный, получаем разрешения от китайской стороны, - сказал Коган. - Но все основные документы уже оформлены, все готово. Все в порядке, без травм, тесты [на коронавирус] сдаются ежедневно. Заключительные тесты перед вылетом команда пройдет 31 января".

"Что касается командного турнира, то сейчас рассматриваем все возможные варианты", - добавил генеральный директор федерации.

В мужском одиночном катании Россию на Олимпийских играх представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, в женском одиночном катании - Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, в парном катании - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгений Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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