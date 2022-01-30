В Федерации фигурного катания России рассказали о подготовке команды к перелету в Пекин

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Все основные документы для перелета сборной России по фигурному катанию в Пекин для участия в Олимпийских играх уже готовы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Процесс получения всех необходимых документов длительный, получаем разрешения от китайской стороны, - сказал Коган. - Но все основные документы уже оформлены, все готово. Все в порядке, без травм, тесты [на коронавирус] сдаются ежедневно. Заключительные тесты перед вылетом команда пройдет 31 января".

"Что касается командного турнира, то сейчас рассматриваем все возможные варианты", - добавил генеральный директор федерации.

В мужском одиночном катании Россию на Олимпийских играх представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, в женском одиночном катании - Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, в парном катании - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгений Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.