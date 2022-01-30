Драчев назвал позором, что на чемпионате Европы Россию представляют возрастные биатлонисты

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Участие 30-летних российских биатлонистов в чемпионате Европы, где в основном выступают недавние юниоры, является позорной ситуацией. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

На чемпионате Европы в составе сборной России, в частности, выступают 30-летний Антон Бабиков, 31-летний Петр Пащенко и 31-летняя Лариса Куклина. В воскресенье Пащенко и Куклина в составе смешанной эстафетной команды заняли пятое место. Российская команда зашла на пять штрафных кругов и затратила 21 дополнительный патрон.

"Я бы не сказал, что мы упустили спортсменов, мы дали возможность им выступать на международной арене, - сказал Драчев. - У нас еще будет дальше такой отток спортсменов. Посмотрите, кто выступает у нас на чемпионатах Европы и этапах Кубка IBU - 30-летние спортсмены. Это же просто позор, когда наши тридцатилетние спортсмены бегают с 20-летними юниорами".

"В Европе дают возможность выступать всем, кто обрел какую-то уверенность, а мы возим всех до победного, пока наши спортсмены не уйдут в другие страны. Эта ситуация будет продолжаться и в дальнейшем, потому что мы ставим одних и тех же, потому что нам важно, чтобы команды с регионов получили очки за чемпионат Европы. Какой-то полный бардак происходит. Конечно, если дальше так и будет, то мы еще больше потеряем спортсменов", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы в Арбере завершится 30 января одиночной смешанной эстафетой.