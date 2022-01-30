Российские фигуристы проведут первые тренировки на Олимпиаде в Пекине 2 февраля

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские фигуристы, вошедшие в заявку для участия в Олимпийских играх, проведут первые тренировки в Пекине 2 февраля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Первые тренировки российский фигуристов намечены на 2 февраля", - сказал Коган.

В мужском одиночном катании Россию на Олимпийских играх представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, в женском одиночном катании - Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, в парном катании - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.