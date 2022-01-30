В "Крыльях Советов" назвали непростым трансфер футболиста "Шерифа" Костанцы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Переговоры по трансферу защитника молдавского футбольного клуба "Шериф" Фернандо Костанцы в самарские "Крылья Советов" был непростыми из-за финансовых вопросов. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор российского клуба Сергей Корниленко.

"Крылья Советов" 30 января объявили о подписании контракта с бразильским защитником "Шерифа" Костанцей. Соглашение между самарцами и 23-летним южноамериканцем рассчитано на 3,5 года. Игрок обороны выступал за команду из Тирасполя с 2020 по 2021 год, выиграв вместе с ней чемпионат Молдавии в сезоне-2020/21. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила €800 тыс.

"Были длительные и сложные переговоры, я сам летал на матч "Шерифа" в Лиге чемпионов. Благодаря переговорам нашли взаимопонимание между клубами и получилось договориться. В чем была сложность? Как всегда, клуб, который продает игрока, хочет заработать больше, а клуб, который покупает, хочет потратить меньше", - сказал Корниленко, не став уточнять финансовые условия сделки.

"На этом трансферная кампания не завершена. Мы еще работаем, есть позиции, которые будем усилять", - добавил спортивный директор "Крыльев Советов", не конкретизировав, о каких позициях идет речь.

В сезоне-2021/22 Костанца в составе "Шерифа" принял участие в шести матчах группового турнира Лиги чемпионов. Команда бразильского защитника заняла третье место в квартете с испанским "Реалом", итальянским "Интером" и украинским "Шахтером", набрав семь очков. "Шериф" обыграл и сыграл вничью с "Шахтером" (2:0 - дома, 1:1 - на выезде), а также победил "Реал" (2:1 - на выезде). Благодаря этим результатам клуб вышел в плей-офф Лиги Европы.

"Крылья Советов" по итогам первой части сезона-2021/22 Тинькофф - Российской премьер-лиги занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 18 матчах. Отставание от четвертой позиции и зоны еврокубков составляет три очка, отрыв от зоны вылета в первый дивизион первенства Олимп - Футбольной национальной лиги - 11 очков. В 19-м туре самарцы 27 февраля на выезде сыграют с "Ростовом".