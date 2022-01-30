Даниил Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Медведев был посеян на турнире под вторым номером, Надаль - под шестым. Первый номер посева серб Новак Джокович не участвовал в соревнованиях из-за несоблюдения антиковидных правил Австралии.

Надалю 35 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 90 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Предыдущий сезон испанец досрочно завершил в августе из-за травмы. В 2022 году до Открытого чемпионата Австралии он выиграл свой 89-й титул на турнире в Мельбурне.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в мировом рейтинге. На его счету 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США.

Медведев и Надаль во второй раз играли в финале турнира Большого шлема. В 2019 году испанец в пяти сетах переиграл Медведева в финале Открытого чемпионата США, встреча длилась 4 часа 49 минут. Всего теннисисты сыграли друг с другом в пяти матчах, в четырех из которых победил Надаль. Медведев второй раз подряд играл в финале

Открытого чемпионата Австралии, в прошлом году россиянин уступил Джоковичу. Общий призовой фонд турнира 2022 года, завершившегося в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.