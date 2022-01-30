Ярошенко назвал красивой победу биатлонистов Буртасовой и Бабикова на чемпионате Европы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Одиночная смешанная эстафета на чемпионате Европы по биатлону получилась великолепной для россиян Евгении Буртасовой и Антона Бабикова. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

В воскресенье Буртасова и Бабиков выиграли одиночную смешанную эстафету с одним штрафным кругом и семью дополнительными патронами. Второе место заняли французы Эмильен Клод и Лу Жанмоно, третье - немцы Юстус Штрелов и Франциска Хильдебранд.

"Это было великолепно, красивая гонка, которую было приятно смотреть. В такой гонке особенно важен стрелковый компонент. В этом компоненте наши ребята были лучше всех", - сказал Ярошенко.

При заходе на штрафной круг Бабиков столкнулся со шведом Габриэлем Стегмайром, выходившим с круга. В результате шведский биатлонист потерял равновесие и упал, команда Швеции не стала подавать протест на результат гонки из-за действий Бабикова.

"Если бы такая ситуация произошла с биатлонистом из любой другой страны, я был бы уверен, что ничего не произойдет. Не то чтобы это мое предвзятое отношение к судейству. Но я помню, как Уле-Эйнар Бьорндален нарушил разметку, Максим Чудов должен был становиться тогда чемпионом мира (в 2009 году - прим. ТАСС). Но никто не наказал норвежца за нарушение правил прохождения дистанции", - добавил Ярошенко.

Одиночная смешанная эстафета была последней гонкой чемпионата Европы. Сборная России завоевала на турнире две золотые, три серебряные и одну бронзовую награду.