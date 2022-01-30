Драчев: биатлонисты Бабиков и Буртасова достойны выступать на Олимпиаде

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгения Буртасова достойны выступать на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

В воскресенье россияне выиграли одиночную смешанную эстафету с одним штрафным кругом и семью дополнительными патронами. Второе место заняли французы Эмильен Клод и Лу Жанмоно (отставание - 1 минута 1,4 секунды; 4 штрафных круга + 10 дополнительных патронов), третье - немцы Юстус Штрелов и Франциска Хильдебранд (+1.34,1; 3+14). При заходе на штрафной круг Бабиков столкнулся со шведом Габриэлем Стегмайром. В результате шведский биатлонист потерял равновесие и упал, команда Швеции не стала подавать протест на результат гонки из-за действий Бабикова.

"В первую очередь хорошая стрельба ребят связана с тем, что они из первой сборной, основной состав. Они в принципе те люди, которые должны выступать на Олимпийских играх, а не здесь, на чемпионате Европы, где выступают вторые, если даже не третьи составы. Молодцы, особенно Евгения Буртасова, просто идеальнейшая стрельба, ни одного запасного патрона в эстафете", - сказал Драчев.

"Если бы шведские биатлонисты были ближе, они бы однозначно подали протест, но так как они были далеко, то это бы никак не повлияло бы на их место", - добавил собеседник агентства.

Одиночная смешанная эстафета была последней гонкой чемпионата Европы. Сборная России завоевала на турнире две золотые, три серебряные и одну бронзовую награду.