Буртасова может заменить Васнецову в сборной России по биатлону на Олимпиаде

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) и Олимпийский комитет России (ОКР) подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе женской сборной. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Сообщается, что два теста Васнецовой на коронавирус дали положительный результат.

Буртасовой 28 лет, она является двукратной чемпионкой Европы. Васнецовой 24 года, она является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Универсиады 2019 года в одиночной смешанной эстафете.

Олимпийские игры будут открыты 4 февраля, первые медали в биатлоне будут разыграны на следующий день - в смешанной эстафете.