Чесноков: на Медведева было больно смотреть в конце финала Australian Open

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца, посеянного на турнире под шестым номером. У Медведева был второй номер посева. Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема, выиграв 21-й трофей, по 20 побед на счету серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.

"Честно говоря, я расстроился. Медведев вел по партиям 2-0, казалось, все было в его руках. Но мне кажется, он стал играть пассивно, чего нельзя делать с Надалем, и немного отошел от задней линии назад. Просто в концовке не хватило физических кондиций. Он был настолько физически уставшим, мне было реально больно смотреть на это", - сказал Чесноков.

Надалю 35 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 90 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Предыдущий сезон испанец досрочно завершил в августе из-за травмы. В 2022 году до Australian Open он выиграл свой 89-й титул на турнире в Мельбурне.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в мировом рейтинге. На его счету 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем US Open. Медведев второй раз подряд играл в финале Australian Open, в прошлом году россиянин уступил Джоковичу.