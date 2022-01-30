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Олимпиада-2022 в Пекине

Тренер Буртасовой заявил, что биатлонистка готова к выступлению на Олимпиаде

В воскресенье Союз биатлонистов России и Олимпийский комитет России подали запрос на вынужденную замену Валерии Васнецовой, два теста на коронавирус которой дали положительный результат, на Буртасову

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 30 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Буртасова морально и функционально готова к выступлению на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС по телефону сообщил личный тренер спортсменки Константин Попов.

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Союз биатлонистов России (СБР) и Олимпийский комитет России (ОКР) в воскресенье подали запрос в оргкомитет Олимпиады на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Буртасову. Два теста Васнецовой на коронавирус дали положительный результат, спортсменка помещена на карантин. Буртасова сейчас находится в Германии на чемпионате Европы, в воскресенье она в паре с Антоном Бабиковым одержала победу в сингл-миксте.

"Женька такой человек, что морально она всегда готова выступать, - сказал Попов. - Функционально она тоже в порядке. В гонке преследования ей было тяжело, о чем она и сама говорила. А сегодня она уже себя чувствовала хорошо, даже по телевизионной картинке было видно, что движения у нее легкие, вернулась стрельба. Сейчас она находится в нормальном состоянии".

Олимпийские игры будут открыты 4 февраля, первые медали в биатлоне будут разыграны днем позже - в смешанной эстафете.

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