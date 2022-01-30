Надаль: теннисисту Медведеву в будущем удастся выиграть Australian Open

ТАСС, 30 января. Финальный матч Australian Open против россиянина Даниила Медведева был одним из самых эмоциональных в карьере испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Такое мнение Надаль высказал во время церемонии награждения победителя и финалиста турнира.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля, посеянного под шестым номером. Испанец стал рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, в его активе 21 победа. Предыдущий сезон испанец досрочно завершил в августе из-за травмы. Медведев был посеян под вторым номером. В 2021 году россиянин также уступил в финале Australian Open сербу Новаку Джоковичу.

"Даниил удивителен, я бывал таком трудном положении. У меня нет сомнений, что ты еще возьмешь этот трофей пару раз в своей карьере, потому что ты удивителен, я хочу поздравить тебя. Это был один из самых эмоциональных матчей в моей карьере, разделить теннисный корт с тобой - это честь, всего наилучшего тебе в будущем", - сказал Надаль.

"Еще полтора месяца назад я не знал вернусь ли я играть в теннис. Сегодня я здесь напротив вас [болельщиков] с этим трофеем, вы не представляете, как много значит для меня вернуться сюда. Спасибо вам за вашу любовь, та поддержка, которую я получил за последние три недели, останется в моем сердце, у меня достаточно энергии, чтобы продолжать. Сейчас трудные времена для организации теннисных турниров, поэтому я особенно благодарен организаторам и волонтерам", - добавил испанец.

Надалю 35 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 90 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. В 2022 году до Australian Open он выиграл свой 89-й титул на турнире в Мельбурне.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в мировом рейтинге. На его счету 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем US Open.