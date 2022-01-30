Медведев: бразильские футболисты "Зенита" помогут новичку команды Алберто в адаптации

"Зенит" в воскресенье объявил о досрочном переходе в германский "Байер" иранского нападающего Сердара Азмуна. 22 января клуб из Леверкузена объявил о подписании контракта с 27-летним форвардом, соглашение должно было вступить в силу летом 2022 года, когда у игрока закончился бы срок контракта с петербуржцами. В итоге российский и германский клубы договорились о переходе Азмуна в зимнее трансферное окно. Параллельно с объявлением об уходе Азмуна клуб из Санкт-Петербурга сообщил о подписании пятилетнего контракта с 20-летним нападающим Юри Алберто, предыдущим клубом которого был бразильский "Интернасьонал".

"Мы с Юри Алберто подписали контракт о переходе в июне и только в последние три дня в ходе переговоров между "Зенитом", "Интернасьоналом" и "Байером" удалось найти устраивающее всех решение по ускорению этих переходов - Алберто в "Зенит", а Азмуна в "Байер". Я говорил, что шанс на уход Азмуна зимой - один из тысячи, этот шанс и оказался реализован", - сказал Медведев.

"Хочу подчеркнуть, что никаких дополнительных расходов "Зенит" в этой сделке не понес. Часть денег от продажи Азмуна пошла на ускоренный трансфер Алберто", - отметил гендиректор "Зенита".

"В "Зените" всегда были техничные игроки"

Новичок "Зенита" стал пятым бразильцем в составе "Зенита". Помимо Юри Алберто за сине-бело-голубых выступают защитник Дуглас Сантос, полузащитник Вендел и фланговые нападающие Малком и Клаудиньо. Медведев отметил, что еще до появления большой группы южноамериканцев петербуржцы действовали в комбинационной манере и трансфер нападающего не скажется на манере игры команды.