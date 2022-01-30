Медведев: бразильские футболисты "Зенита" помогут новичку команды Алберто в адаптации

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Выступающие за петербургский футбольный клуб "Зенит" бразильцы помогут нападающему Юри Алберто адаптироваться в команде. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
"Зенит" в воскресенье объявил о досрочном переходе в германский "Байер" иранского нападающего Сердара Азмуна. 22 января клуб из Леверкузена объявил о подписании контракта с 27-летним форвардом, соглашение должно было вступить в силу летом 2022 года, когда у игрока закончился бы срок контракта с петербуржцами. В итоге российский и германский клубы договорились о переходе Азмуна в зимнее трансферное окно. Параллельно с объявлением об уходе Азмуна клуб из Санкт-Петербурга сообщил о подписании пятилетнего контракта с 20-летним нападающим Юри Алберто, предыдущим клубом которого был бразильский "Интернасьонал".
"Мы с Юри Алберто подписали контракт о переходе в июне и только в последние три дня в ходе переговоров между "Зенитом", "Интернасьоналом" и "Байером" удалось найти устраивающее всех решение по ускорению этих переходов - Алберто в "Зенит", а Азмуна в "Байер". Я говорил, что шанс на уход Азмуна зимой - один из тысячи, этот шанс и оказался реализован", - сказал Медведев.
"Хочу подчеркнуть, что никаких дополнительных расходов "Зенит" в этой сделке не понес. Часть денег от продажи Азмуна пошла на ускоренный трансфер Алберто", - отметил гендиректор "Зенита".
"В "Зените" всегда были техничные игроки"
Новичок "Зенита" стал пятым бразильцем в составе "Зенита". Помимо Юри Алберто за сине-бело-голубых выступают защитник Дуглас Сантос, полузащитник Вендел и фланговые нападающие Малком и Клаудиньо. Медведев отметил, что еще до появления большой группы южноамериканцев петербуржцы действовали в комбинационной манере и трансфер нападающего не скажется на манере игры команды.
"Зенит" никогда не играл в футбол "бей - беги", у нас всегда были техничные футболисты, вне зависимости от того, из какой страны они к нам приехали. А то, что бразильский футбол имеет привлекающие болельщиков отличия, мы все хорошо знаем. Это и владение мячом, и техника, и нацеленность на ворота", - продолжил он.
"Уверен, что наши бразильские игроки сделают все для быстрейшей адаптации Юри Алберто в "Зените". Точно так же, как это было с Клаудиньо, который до этого тоже не играл в Европе", - резюмировал Медведев.
Юри Алберто выступал за "Интернасьонал" с 2020 года. В составе команды из Порту-Алегри он провел 85 матчей, забив 30 голов и отдав пять результативных передач. В составе "Сантоса" на его счету один мяч и одна голевая передача в 16 играх во всех турнирах.
"Зенит" занимает первое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 38 очков после 18 туров. Ближайший официальный матч клуб проведет 17 февраля дома против испанского "Бетиса" в раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. В чемпионате России "Зенит" 28 февраля примет казанский "Рубин".